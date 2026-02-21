ВС России освободили Карповку в ДНР

«Подразделения группировки “Запад” в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка», — говорится в заявлении.
Также российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.
Как отметили в ведомстве, за минувшие сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 170 боевиков, две ББМ «Казак», три артиллерийских орудия, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777, 21 автомобиль и три хранилища снарядов.