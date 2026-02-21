ВС России освободили Карповку в ДНР

Как отметили в ведомстве, за минувшие сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 170 боевиков, две ББМ «Казак», три артиллерийских орудия, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777, 21 автомобиль и три хранилища снарядов.