ВС России освободили Карповку в ДНР

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск «Запад», сообщает Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки “Запад” в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка», — говорится в заявлении.

Также российские бойцы поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново в Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.

Как отметили в ведомстве, за минувшие сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 170 боевиков, две ББМ «Казак», три артиллерийских орудия, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777, 21 автомобиль и три хранилища снарядов.