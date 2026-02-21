Ричмонд
БПЛА ведут массированную атаку на татарстанский Альметьевск

Беспилотники ВСУ ведут массированную атаку на производственные объекты в Альметьевске. Средства ПВО и РЭБ отражают воздушный налет, сообщила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.

Источник: РИА "Новости"

Она призвала местных жителей не находиться на открытом пространстве, в помещениях оставаться подальше от окон и следить за официальными сообщениями. Также чиновница напомнила о запрете на съемку БПЛА.

«В случае усиления угрозы будет объявлен сигнал оповещения о необходимости проследовать в укрытия», — добавила Хабутдинова.

