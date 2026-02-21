В поселке Ильском после атаки дронов зафиксированы повреждения на 11 адресах

В поселке Ильском Северского района после ночной атаки беспилотников зафиксированы повреждения по 11 адресам. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, обломки БПЛА оставили следы разрушений на крышах домов, оконных стеклах и заборах.
Пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет.
С утра в населенном пункте работают комиссии, которые оценивают нанесенный ущерб. Администрация муниципалитета пообещала оказать помощь жителям в восстановлении поврежденного имущества.
