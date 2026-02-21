Ричмонд
Из-за угрозы атаки БПЛА школьников в Казани отправили в защитные зоны

Родителей попросили сохранять спокойствие и помнить, что дети находятся под постоянным присмотром педагогов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за угрозы атаки БПЛА школьников в Казани отправили в защитные зоны. Об этом сообщили в управлении образования города.

«Во всех образовательных организациях в целях безопасности учащиеся вместе с учителями находятся в предусмотренных защитных зонах», — сообщили в мэрии.

«Учреждения действуют строго по установленным алгоритмам. Информация будет оперативно доводиться дополнительно», — добавили в управлении образования Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани, Елабуге и Нижнекамске действует угроза атаки БПЛА. Глава Альметьевска сообщила о массированной атаке на производственные объекты города.

