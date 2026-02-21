Из-за угрозы атаки БПЛА школьников в Казани отправили в защитные зоны. Об этом сообщили в управлении образования города.
«Во всех образовательных организациях в целях безопасности учащиеся вместе с учителями находятся в предусмотренных защитных зонах», — сообщили в мэрии.
«Учреждения действуют строго по установленным алгоритмам. Информация будет оперативно доводиться дополнительно», — добавили в управлении образования Казани.
Ранее мы сообщали, что в Казани, Елабуге и Нижнекамске действует угроза атаки БПЛА. Глава Альметьевска сообщила о массированной атаке на производственные объекты города.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше