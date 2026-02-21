Осужденный за нападение на мурманского губернатора Чибиса погиб на СВО

Нападение на губернатора произошло во время его встречи с жителями Апатитов в апреле 2024 года. Когда чиновник выходил из здания ДК «Строитель», к нему подошел мужчина и ударил ножом в живот. Пострадавшему потребовалась операция, его выписали из больницы в том же месяце. Александра Быданова при задержании ранили в ногу. Изначально он заявлял, что хотел причинить вред здоровью чиновника из-за личной неприязни, но уже на суде в октябре того же года сказал, что хотел убить. Присяжные признали подсудимого виновным в покушении на убийство, суд назначил ему 13 лет колонии.