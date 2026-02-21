Ричмонд
В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Все уличные мероприятия, в том числе масленичные гуляния отменены в Казани в субботу из-за угрозы атаки БПЛА, сообщает управление культуры города.

Источник: © РИА Новости

«МЧС Татарстана объявило в Казани угрозу атаки БПЛА. В связи с этим мероприятия на улице, в том числе масленичные гуляния, отменяются», — говорится в сообщении в официальном аккаунте управления культуры Казани в Telegram.

По информации управления, во всех учреждениях культуры дополнительные занятия, кружки и мастер-классы в субботу проводятся в штатном режиме.

По информации МЧС РФ, в Татарстане с 22.48 мск пятницы действует режим беспилотной опасности. В 9.34 мск субботы была объявлена угроза атаки БПЛА на Казань, горожан призвали принять меры безопасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше