В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния

По информации управления, во всех учреждениях культуры дополнительные занятия, кружки и мастер-классы в субботу проводятся в штатном режиме.
По информации МЧС РФ, в Татарстане с 22.48 мск пятницы действует режим беспилотной опасности. В 9.34 мск субботы была объявлена угроза атаки БПЛА на Казань, горожан призвали принять меры безопасности.
