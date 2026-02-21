Пресс-служба Раиса РТ: Массовая атака БПЛА отражена, жертв и разрушений нет

«Сегодня 21 февраля на республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами. В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Все массовые мероприятия в Казани на сегодня отменены.
