Пресс-служба Раиса РТ: Массовая атака БПЛА отражена, жертв и разрушений нет

Беспилотная атака на Татарстан отражена, жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

«Сегодня 21 февраля на республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами. В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет», — сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Все массовые мероприятия в Казани на сегодня отменены.

