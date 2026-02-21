Ричмонд
В Свердловской области отменили режим упреждающего реагирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотников в Свердловской области снят, сообщает департамент информационной политики региона.

Источник: © РИА Новости

«В Свердловской области снят упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА», — говорится в сообщении.

Режим реагирования на возможную атаку БПЛА продлился в регионе 1 час 29 минут — с 15.35 до 17.04 по местному времени (13.35 — 15.04 мск).

