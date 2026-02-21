В Свердловской области отменили режим упреждающего реагирования

«В Свердловской области снят упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА», — говорится в сообщении.
Режим реагирования на возможную атаку БПЛА продлился в регионе 1 час 29 минут — с 15.35 до 17.04 по местному времени (13.35 — 15.04 мск).
