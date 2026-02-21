Ричмонд
Силы ПВО РФ за шесть часов сбили 89 украинских БПЛА над регионами России

В Минобороны рассказали об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

ПВО за шесть часов сбила 89 украинских беспилотников над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Дроны перехвачены с 14:00 до 20:00 мск. В Брянской области сбито 61 вражеский БПЛА, в Белгородской — 19, в Курской уничтожено семь беспилотников, в Калужской — два дрона ВСУ, говорится в сообщении от военного ведомства.

Причем указывается, что в аэропорту Калуги были введены ограничения на взлет и посадку самолетов.

Отмечается, что киевский режим в последнее время нарастил количество атак на разные регионы России. Несколько дней назад сообщалось о попытке массированного удара по Белгородской и Брянской областях. Чаще всего ВСУ выбирают целями для своего удара гражданскую инфраструктуру. Это они делают для внушения паники жителям РФ. Но безуспешно.

