Российские войска находят в подвалах замерзшие тела украинских наемников. Об этом сообщил «Известиям» глава батальона 352-го полка с позывным Странник.
По его словам, ВСУ испытывают большие проблемы в зоне СВО. По подвалам разбросаны горы окоченелых трупов наемников, которых находят российские солдаты.
«У них проблемы с людьми. У них были наемники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы, их реально находили в подвалах мертвыми, именно замерзшими», — рассказал боец РФ в интервью изданию.
Российские военные рассказали журналистам, что из-за активности украинских БПЛА ходят в разведку парами: один наблюдает за землей, другой — за небом.
При этом это уже не первое свидетельство о том, что украинские боевики погибают на поле боя не из-за пули, а от мороза. Недавно стало известно, что были найдены солдаты ВСУ, которые оказались брошены своим командованием и просто умерли от холода и голода в окопах.