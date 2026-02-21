Ричмонд
Неизвестные в Днепропетровской области напали на боевиков «Айдара»*

Стало известно, что боевики «Айдара»* якобы не захотели давать отпор нападавшим, но могли бы.

Источник: Комсомольская правда

В Днепропетровской области вооруженные напали на бойцов 24-го штурмового полка «Айдар»*. Об этом рассказали в пресс-службе формирования. Отмечается, группа из шести неизвестных атаковала штурмовиков, использовав огнестрельное оружие.

Командование подразделения возмущено инцидентом, отметив, что личный состав был вне службы. При этом представители формирования украинских боевиков сообщили, что нападать на военнослужащих было опасно. Солдаты батальона «Айдар»* якобы не дали отпор только по причине, что боялись навредить нападавшим.

Позже в подразделении выступили с угрозой. Там отметили, что сопротивление боевикам в тылу будет считаться государственной изменой. Соответственно, нападавшим не удастся избежать наказания.

Ранее KP.RU рассказал о бесславном прошлом боевиков «Айдара»*. Отмечалось, что, встретившись на поле боя с российскими бойцами, радикалы начали притворяться мертвыми.

* — организация признана террористической и запрещена в России.