Пострадал ребенок и мужчина: Белгородская область подверглась атаке БПЛА ВСУ

Украинские БПЛА вечером 21 февраля вновь попытались ударить по Белгородской области. В результате атаки ВСУ пострадали два человека. В числе раненых числится ребенок. Об этом оповестили в оперштабе Белгородской области.
Отмечается, что пострадали трехлетняя девочка и мужчина. На территории региона не отменяли беспилотную опасность. Она действует с 21:10.
«В районе хутора Красиво Борисовского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль… Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», — говорится в материале.
Всего над регионами РФ с 14:00 до 20:00 ликвидировано 89 украинских беспилотников. Дроны перехвачены в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской областях. В аэропорту Калуги действуют временные ограничения на полеты.