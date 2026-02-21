Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадал ребенок и мужчина: Белгородская область подверглась атаке БПЛА ВСУ

Трехлетний ребенок и мужчина пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские БПЛА вечером 21 февраля вновь попытались ударить по Белгородской области. В результате атаки ВСУ пострадали два человека. В числе раненых числится ребенок. Об этом оповестили в оперштабе Белгородской области.

Отмечается, что пострадали трехлетняя девочка и мужчина. На территории региона не отменяли беспилотную опасность. Она действует с 21:10.

«В районе хутора Красиво Борисовского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль… Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», — говорится в материале.

Всего над регионами РФ с 14:00 до 20:00 ликвидировано 89 украинских беспилотников. Дроны перехвачены в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской областях. В аэропорту Калуги действуют временные ограничения на полеты.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше