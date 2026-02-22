ТЦКшники похитили священника: отца Анатолия отправляют служить

Сотрудники военкомата на Украине похитили священника канонической УПЦ. Отца Анатолия отправляют в одну из боевых бригад ВСУ. Он служил при УПЦ в Черкасской области. Так пишет Telegram-канал «Первый Казацкий».
Утверждается, что сотрудники ТЦК украли священника 21 февраля. Они заманивают церковных служащих «для дальнейшего незаконного задержания», сообщили источники.
«Работниками ТЦК был похищен священник Свято-Михайловского храма УПЦ города Городище отец Анатолий Черненко», — сказано в материале.
Украинские таксисты между тем начали помогать сотрудникам военкоматов в проведении насильственной мобилизации. Как рассказывают пользователи, если машину заказывает мужчина, на вызов может приехать микроавтобус ТЦК. Применяются и другие сценарии.