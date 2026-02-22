Марочко: Киев пытается стабилизировать фронт у Орехова из-за давления ВС РФ

«К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове. Естественно, украинское командование это прекрасно понимает и знает, и пытается как-то купировать угрозы, стабилизировать фронт. Пока на данном участке, по той информации, которая мне приходит, на северо-востоке от Орехова нашими бойцами идет подготовка плацдармов для дальнейшего продвижения», — сказал он.