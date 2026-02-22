Ричмонд
Марочко: Киев пытается стабилизировать фронт у Орехова из-за давления ВС РФ

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, командование Вооруженных сил Украины пытается стабилизировать фронт на этом участке. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на ореховском участке идут серьезные боевые действия.

«К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове. Естественно, украинское командование это прекрасно понимает и знает, и пытается как-то купировать угрозы, стабилизировать фронт. Пока на данном участке, по той информации, которая мне приходит, на северо-востоке от Орехова нашими бойцами идет подготовка плацдармов для дальнейшего продвижения», — сказал он.

Ранее депутат Херсонской областной думы Игорь Черний сообщал ТАСС, что освобождением 18 февраля населенного пункта Криничное в Запорожской области российская армия создает новый котел для группировки ВСУ и приближает окружение города Орехова.