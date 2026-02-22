Военный ВС России под Красноармейском взял в плен восемь украинских солдат. Он успешно сработал по целой группе боевиков ВСУ. Такими данными поделился один из пленённых им украинских солдат военный 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Бойко.
Он сообщил, что вся группа была перевезена на свиноферму вблизи Красноармейска. Затем по позиции боевиков ВСУ начала работать артиллерия. В результате несколько солдат получили ранения, один ликвидирован.
«Пришла посылка нам, обед… (Позднее) “спалился” дроном Андрей. И нас (восемь человек) взял в плен один человек», — оповестил в беседе с РИА Новости пленный Игорь Бойко.
Стрелок ВС РФ с позывным «Кай» рассказал, как украинские солдаты уничтожили почти всю группу своих сослуживцев. Они планировали сдаться в плен на Запорожском направлении.