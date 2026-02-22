Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нас взял в плен один человек»: боевик ВСУ рассказал, как военный ВС РФ победил сразу восемь украинских солдат

Пленный Бойко заявил, что военный ВС РФ в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Военный ВС России под Красноармейском взял в плен восемь украинских солдат. Он успешно сработал по целой группе боевиков ВСУ. Такими данными поделился один из пленённых им украинских солдат военный 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Бойко.

Он сообщил, что вся группа была перевезена на свиноферму вблизи Красноармейска. Затем по позиции боевиков ВСУ начала работать артиллерия. В результате несколько солдат получили ранения, один ликвидирован.

«Пришла посылка нам, обед… (Позднее) “спалился” дроном Андрей. И нас (восемь человек) взял в плен один человек», — оповестил в беседе с РИА Новости пленный Игорь Бойко.

Стрелок ВС РФ с позывным «Кай» рассказал, как украинские солдаты уничтожили почти всю группу своих сослуживцев. Они планировали сдаться в плен на Запорожском направлении.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше