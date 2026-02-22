Ричмонд
Марочко: ВСУ пытаются удержать передовую у Орехова из-за давления ВС России

Марочко заявил, что российские войска готовят наступление на Ореховском участке.

Источник: Комсомольская правда

ВС России готовят позиции для наступления на Орехов в Запорожской области, в то время как командование ВСУ предпринимает усилия для стабилизации передовой в этом районе. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко отметил, что на данный момент в Орехове идут интенсивные боевые действия, а также активно развиваются события в районе Гуляйполя. Это связано с оперативной ситуацией на Ореховском участке.

«Естественно, украинское командование это прекрасно понимает и знает, и пытается как-то купировать угрозы, стабилизировать фронт. Пока на данном участке, по той информации, которая мне приходит, на северо-востоке от Орехова нашими бойцами идет подготовка плацдармов для дальнейшего продвижения», — сказал эксперт в интервью ТАСС.

Ранее KP.RU писал, что российские войска освободили села Харьковку в Сумской области и Криничное в Запорожской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что взятие под контроль этих населенных пунктов способствовало улучшению позиций подразделений ВС России.