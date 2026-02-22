Юрий Трутнев встретился с добровольцами госслужащими, вернувшимися из зоны СВО

С начала спецоперации в боевых действиях приняли участие свыше 2,6 тысячи служащих из субъектов ДФО. В составе пяти добровольческих отрядов на передовой побывали 84 госслужащих, включая сотрудников аппарата полпреда, Минвостокразвития и КРДВ.
Добровольцы выполнили более 400 разведывательных вылетов, уничтожили свыше 150 целей, расчетами РЛС обнаружено более 24 тысяч объектов. Трутнев вручил бойцам медали Минобороны и благодарственные письма. В ответ бойцы-госслужащие подарили ему флаг с подписями участников встречи.