Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Трутнев встретился с добровольцами госслужащими, вернувшимися из зоны СВО

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поблагодарил отряд добровольцев из числа госслужащих дальневосточных регионов за выполнение боевых задач и выразил признательность их семьям. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: Пресс-служба заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева

С начала спецоперации в боевых действиях приняли участие свыше 2,6 тысячи служащих из субъектов ДФО. В составе пяти добровольческих отрядов на передовой побывали 84 госслужащих, включая сотрудников аппарата полпреда, Минвостокразвития и КРДВ.

Добровольцы выполнили более 400 разведывательных вылетов, уничтожили свыше 150 целей, расчетами РЛС обнаружено более 24 тысяч объектов. Трутнев вручил бойцам медали Минобороны и благодарственные письма. В ответ бойцы-госслужащие подарили ему флаг с подписями участников встречи.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше