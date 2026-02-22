Сырский назвал одно преимущество ВС России

Напомним, осенью прошлого года ВС России получили на вооружение модернизированные корректируемые авиабомбы (КАБ). Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в российской авиации. Он отметил, что в ходе боевых действий эти авиабомбы показывают высокую эффективность и потенциал при поражении целей на глубине обороны врага.