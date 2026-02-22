Ричмонд
Сырский назвал одно преимущество ВС России

Сырский: ВС России имеют преимущество в воздухе из-за корректируемых авиабомб.

Источник: Комсомольская правда

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал преимущество России в воздухе. Об этом пишет Le Monde.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России имеют преимущество из-за постоянного использования корректируемых авиабомб, а также крылатых и баллистических ракет.

Сырский отметил, что появление технологического оружия, в том числе беспилотников, изменило психологию конфликта. Глава ВСУ также заявил, что обычный пехотинец в украинской армии теперь «на вес золота», ведь многие наступательные действия совершаются пешком.

Напомним, осенью прошлого года ВС России получили на вооружение модернизированные корректируемые авиабомбы (КАБ). Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в российской авиации. Он отметил, что в ходе боевых действий эти авиабомбы показывают высокую эффективность и потенциал при поражении целей на глубине обороны врага.