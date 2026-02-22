«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА — над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Саратовской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 — над территорией Смоленской области, девять — над территорией Брянской области, семь — над территорией Курской области, три — над территорией Калужской области, один — над территорией Республики Крым и один — над территорией Московского региона», — говорится в сообщении военного ведомства.
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
