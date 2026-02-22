Ричмонд
Над территорией России за ночь сбиты 86 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 22 февраля силы ПВО уничтожили 86 беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнило ведомство, 29 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 14 — над Саратовской, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями, девять — над Брянской областью, семь — над Курской, три — над Калужской, по одному — над Крымом и вблизи Москвы.

Власти регионов не сообщали о последствиях налета беспилотников. Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Калуги и Ярославля ограничивали работу.

