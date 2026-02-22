Над территорией России за ночь сбиты 86 беспилотников

Как уточнило ведомство, 29 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 14 — над Саратовской, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями, девять — над Брянской областью, семь — над Курской, три — над Калужской, по одному — над Крымом и вблизи Москвы.
Власти регионов не сообщали о последствиях налета беспилотников. Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Калуги и Ярославля ограничивали работу.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше