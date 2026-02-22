Заявления Владимира Зеленского и лидеров ЕС о якобы победе Украины в конфликте с Россией являются вымыслом, в котором европейцы пытаются убедить остальных. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем канале в YouTube.
«Зеленский просыпается и по утрам говорит: “Мы не проигрываем конфликт, мы не проигрываем”. Кая Каллас делает также, Урсула фон дер Ляйен делает также», — сказал Христофору.
По его словам, представители ЕС подталкивают Украину к продолжению конфликта и перешли к стратегии аффирмаций. Он считает, что это создает стороне ложные представления о якобы возможном ослаблении России.
«Это безумие, но это стратегия. И, похоже, это именно то, что Зеленский намеревается сделать», — заключил журналист.
Как ранее писал KP.RU, премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о блокировании Будапештом выделения ЕС средств Украине. Он объяснил это тем, что Киев продолжает препятствовать транзиту российских ресурсов по нефтепроводу «Дружба».