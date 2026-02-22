ВС РФ уничтожили блиндаж и укрытие ВСУ на константиновском направлении

«Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии “Южной” группировки войск обнаружили живую силу противника, проследив за ними, также был обнаружен блиндаж, где они укрывались. После обнаружения координаты цели были переданы расчетам 152-мм орудий 2А65. В результате нескольких попаданий артиллерии блиндаж с укрывшейся в нем живой силой противника был уничтожен на константиновском направлении», — говорится в сообщении.