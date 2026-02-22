Под Волгоградом простятся с штурмовиком из Урюпинска

С жителем Урюпинска Сергеем Симоняном простятся во вторник, 24 февраля, его земляки. Он погиб в зоне специальной военной операции.
«Сергей заключил контракт с Минобороны в 2024 году и погиб в боях под населенным пунктом Работино Запорожской области», — сообщают в администрации города.
Погибшему было 24 года. У него остались мама и жена. Отпевание Сергея Карменовича пройдет в Покровском храме в полдень, траурная церемония состоится в сквере Павших борцов. Захоронят погибшего на кладбище в хуторе Попов.
Ранее под Волгоградом вспомнили погибшего на СВО бойца и волонтера из Елани.
