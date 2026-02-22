Ричмонд
Под Волгоградом простятся с штурмовиком из Урюпинска

Сергею Симоняну было 24 года, у него остались мама и жена.

Источник: администрация Урюпинска

С жителем Урюпинска Сергеем Симоняном простятся во вторник, 24 февраля, его земляки. Он погиб в зоне специальной военной операции.

«Сергей заключил контракт с Минобороны в 2024 году и погиб в боях под населенным пунктом Работино Запорожской области», — сообщают в администрации города.

Погибшему было 24 года. У него остались мама и жена. Отпевание Сергея Карменовича пройдет в Покровском храме в полдень, траурная церемония состоится в сквере Павших борцов. Захоронят погибшего на кладбище в хуторе Попов.

Ранее под Волгоградом вспомнили погибшего на СВО бойца и волонтера из Елани.

