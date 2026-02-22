Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов рассказал о жестокости иностранных наемников

Алаудинов сообщил о жестокости наемников ВСУ из Польши и Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Грузинские и польские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) отличились наибольшей жестокостью во время нападения на Курскую область. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Как бы ни было прискорбно, наверное, надо отметить, что наибольшей жестокостью во время нападения на территорию Курской области отличились грузинские и польские наемники. Они проявили себя больше всех», — приводит ТАСС слова генерал-лейтенанта.

Напомним, как сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, в Курской области во время вторжения ВСУ на стороне украинской армии сражались наемники по меньшей мере из девяти стран.

Алаудинов отмечал, что среди пребывающих в составе ВСУ иностранных наемников наиболее часто встречаются граждане Колумбии, Польши и Грузии.