ТАСС: ВСУ готовят серию атак на южнодонецкое направление к 23 Февраля

«Противник с позиций в Днепропетровской области к 23-му февраля готовит серию ударов по освобожденным территориям на южнодонецком направлении. Ожидается, что для атак будут задействованы реактивная и ствольная артиллерия», — сообщили в силовых структурах.
Кроме того, по данным силовиков, ожидаются также атаки при помощи БПЛА.
