ТАСС: ВСУ готовят серию атак на южнодонецкое направление к 23 Февраля

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в Днепропетровской области готовят серию реактивных ударов по освобожденным территориям на южнодонецком направлении ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«Противник с позиций в Днепропетровской области к 23-му февраля готовит серию ударов по освобожденным территориям на южнодонецком направлении. Ожидается, что для атак будут задействованы реактивная и ствольная артиллерия», — сообщили в силовых структурах.

Кроме того, по данным силовиков, ожидаются также атаки при помощи БПЛА.

