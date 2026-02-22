Ричмонд
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия «Запада» за сутки

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении министерства.

ВС нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шиповатое, Нечволодовка, Прилютово, Моначиновка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, уточнило МО.

«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины западного производства, три артиллерийских орудия, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки “Богдана” и 11 автомобилей», — добавило Минобороны.

Кроме того, группировка «Запад» уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов, отметило министерство.

