ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении министерства.
ВС нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шиповатое, Нечволодовка, Прилютово, Моначиновка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, уточнило МО.
«ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины западного производства, три артиллерийских орудия, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки “Богдана” и 11 автомобилей», — добавило Минобороны.
Кроме того, группировка «Запад» уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов, отметило министерство.