ВС РФ за сутки поразили логистический центр и место хранения беспилотников ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическому центру и месту хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», — сказали в министерстве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше