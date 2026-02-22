Ричмонд
ВС РФ за сутки поразили логистический центр и место хранения беспилотников ВСУ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили логистический центр и место хранения БПЛА ВСУ и комплектующие к ним. Также поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 144 районах, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическому центру и месту хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», — сказали в министерстве.

