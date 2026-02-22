ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины

«За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.