Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Центр» ударила по бригаде «Азов»

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике бригады спецназначения «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ), сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения “Азов” и четырех бригад Нацгвардии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.