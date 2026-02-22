Группировка «Центр» ударила по бригаде «Азов»

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения “Азов” и четырех бригад Нацгвардии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.