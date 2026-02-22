«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады спецназначения “Азов”* и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноярское, Новоандреевка, Кучеров Яр, Шевченко, Торецкое, Райское, Белицкое, Красноподолье, Родинское, СЕРГЕЕВКА Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до355-ти военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36производства США», — говорится в сообщении Минобороны.