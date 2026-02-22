ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Противник потерял до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
«Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Риздвянка, Бойково, Горькое Запорожской области, Коломийцы, Покровское, Просяная и Александровка Днепропетровской области», — отметили в министерстве обороны РФ.