ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 350 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Риздвянка, Бойково, Горькое Запорожской области, Коломийцы, Покровское, Просяная и Александровка Днепропетровской области», — отметили в министерстве обороны РФ.

