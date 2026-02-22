Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ

Вооруженные силы (ВС) РФ и Воздушно-космические силы (ВКС) в их составе наносят в зоне проведения специальной военной операции удары возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков, сообщало Министерство обороны РФ в пятницу. В частности, по данным ведомства, с 14 по 20 февраля ВС нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия.