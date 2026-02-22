Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации, пишут СМИ

ПАРИЖ, 22 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в интервью французской газете Monde превосходство ВС РФ в авиации, в частности, за счет управляемых авиабомб.

Источник: AP 2024

«Генерал… признает в то же время превосходство российской авиации, использующей на передовой управляемые авиационные бомбы», — пишет Monde со ссылкой на Сырского.

Вооруженные силы (ВС) РФ и Воздушно-космические силы (ВКС) в их составе наносят в зоне проведения специальной военной операции удары возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по инфраструктуре украинских боевиков, сообщало Министерство обороны РФ в пятницу. В частности, по данным ведомства, с 14 по 20 февраля ВС нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия.