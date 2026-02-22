В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот

«Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС», — написал он.
И уточнил, что военные проведут тренировки с использованием стрелкового оружия, гранатометов и реактивных бомбометов.
В связи с этим в разных частях города и на побережье могут быть слышны громкие звуки и взрывы. Жителей и гостей Севастополя просят не волноваться.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.