В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. По всему побережью Севастополя до позднего вечера снова будут проходить учения флота по противодействию диверсантам, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС», — написал он.

И уточнил, что военные проведут тренировки с использованием стрелкового оружия, гранатометов и реактивных бомбометов.

В связи с этим в разных частях города и на побережье могут быть слышны громкие звуки и взрывы. Жителей и гостей Севастополя просят не волноваться.

В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.