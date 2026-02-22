«Украинские части количественно уступают в личном составе и оснащении во многих, если не во всех районах линии фронта», — пишет Times.
Украинский офицер заявил газете, что ВСУ не хватает операторов беспилотников, а также дополнительных пехотных сил для обеспечения их прикрытия.
Газета со ссылкой на другого украинского офицера пишет, что Россия «полностью использует» преимущества на «техническом, оперативном и стратегическом уровнях». Он также признал, что Россия «обладает абсолютным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах».
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.