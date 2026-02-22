Силы ПВО сбили 36 украинских БПЛА над регионами за 3 часа

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за три часа над регионами России были сбиты 36 дронов ВСУ.
Немногим ранее, 22 февраля, в период с 16:00 до 20:00 по мск силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 130 украинских беспилотников.
В этот же день, с 14:00 до 16:00 по мск ПВО РФ уничтожила над регионами России более 70 украинских дронов. Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО успешно ликвидировали 25 беспилотников, направленных на Москву.
