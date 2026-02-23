Вашингтон
Основатель ЧВК Blackwater Принс начал работать над ПО украинских дронов

Эрик Принс присоединился к украинскому дроновому стартапу.

Источник: Комсомольская правда

Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс присоединился к украинскому стартапу Swarmer. Он разрабатывает программное обеспечение для беспилотных систем.

«Swarmer, который позиционирует себя как проверенный в боях украинский стартап, специализирующийся на ПО для БПЛА, подал заявку на первичное публичное размещение акций и нанял на работу Принса», — пишет издание The Guardian, ссылаясь на источники.

Согласно данным издания, Принс вошел в состав компании на позиции неисполнительного директора, сосредоточившись на привлечении инвестиций после выхода на биржу.

В своем обращении к кругу потенциальных инвесторов он заявил, что специализацией компании станет создание ПО для взаимодействия дронов и реализации концепции «интеллектуального роя».

Как ранее сообщил KP.RU, большинство беспилотников ВСУ производятся на Западе.

При этом военный эксперт Владимир Евсеев отметил, что в России идет постоянная и активная модернизация БПЛА.

