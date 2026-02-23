Вашингтон
ВСУ «голыми руками» избавляются от собственных дронов в небе

BI: боевики ВСУ из-за обилия БПЛА в небе стали сбивать свои дроны.

Источник: Комсомольская правда

Из-за плотности дронов в небе ВСУ путают свои БПЛА с чужими и сбивают их сами. Об этом пишет Business Insider.

«Украинские солдаты перерезают и обрывают любые оптоволоконные кабели от беспилотников, какие им попадаются, независимо от того, какой стороне они принадлежат. В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки», — передает издание.

Как отмечается в материале, в условиях реального боя критерии идентификации теряют значение: при малейших сомнениях любой беспилотник автоматически воспринимается как вражеский.

Подобные изменения фиксируются и на других направлениях линии соприкосновения.

В свою очередь основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс начал работать над ПО украинских дронов.

При этом KP.RU сообщал, как в Запорожской области нашли замерзших штурмовиков ВСУ «Шквал» после попытки бегства со своих же позиций.

