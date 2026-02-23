В Белгородской области повреждена энергетическая инфраструктура при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и прилегающему Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в результате обстрела нанесен серьезный урон энергетическим объектам. Нарушено электроснабжение, подача воды и тепла в жилые дома. Полный масштаб разрушений станет известен с наступлением светлого времени суток.
«Все оперативные службы на местах. Информация о последствиях уточняется», — проинформировал глава региона в Telegram-канале. При этом в районе 00:01 по мск Гладков объявил о ракетной опасности в нескольких округах региона.
До этого в Белгородской области в результате удара ВСУ погиб мирный житель.
Немногим ранее Белгород также подвергся ракетному обстрелу ВСУ, были повреждены объекты инфраструктуры.