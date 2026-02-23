Марочко назвал самый успешный участок у ВС РФ на неделе

«Самым результативным по уничтожению живой силы противника и новым завоеванияя у нас остается по-прежнему запорожское направление: Запорожская область и стык Донецкой Народной Республики. Здесь как раз работают две наши группировки — “Центр” и “Восток” — вот в районах этих группировок украинские боевики понесли наибольший ущерб в живой силе, технике, потеряли намного больше территорий, нежели на других участках», — сказал он.
Военный эксперт считает, что в ближайшее время российские силы начнут бои на новых участках фронта в зоне спецоперации, что заставит командование ВСУ «раздернуть резервы».
По данным недельной сводки, ВС РФ освободили Миньковку в ДНР, Цветковое, Запасное, Магдалиновку, Приморское и Криничное в Запорожской области, установили контроль над Покровкой и Харьковкой в Сумской области.