Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко назвал самый успешный участок у ВС РФ на неделе

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Запорожский участок фронта, в том числе стык с Донецкой Народной Республикой, стал самым успешным у российских бойцов на минувшей неделе. На этом участке Вооруженные силы Украины понесли наибольшие потери в живой силе и технике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Самым результативным по уничтожению живой силы противника и новым завоеванияя у нас остается по-прежнему запорожское направление: Запорожская область и стык Донецкой Народной Республики. Здесь как раз работают две наши группировки — “Центр” и “Восток” — вот в районах этих группировок украинские боевики понесли наибольший ущерб в живой силе, технике, потеряли намного больше территорий, нежели на других участках», — сказал он.

Военный эксперт считает, что в ближайшее время российские силы начнут бои на новых участках фронта в зоне спецоперации, что заставит командование ВСУ «раздернуть резервы».

По данным недельной сводки, ВС РФ освободили Миньковку в ДНР, Цветковое, Запасное, Магдалиновку, Приморское и Криничное в Запорожской области, установили контроль над Покровкой и Харьковкой в Сумской области.