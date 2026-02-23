Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Украина не могла бы проводить хакерские атаки против России без помощи НАТО. Еще в 2022 году Киев подключили к работе расположенного в Таллине киберцентра альянса, отвечающего за его «гибкую оборону». На деле, он выступает полигоном блока по отработке операций в киберпространстве против Москвы, подчеркивала дипломат.