ВСУ планируют кибератаку через рассылку фейкового материала про СВО

«Сегодня планируется массовая рассылка среди российских военнослужащих вредоносного ПО под видом информационного материала. После перехода по ссылке злоумышленники могут получить доступ к содержимому мобильных устройств», — предупредил собеседник агентства.
Он пояснил, что речь идет о распространении файла «Путь подразделения в ходе СВО», который маскируется под ссылку на сайт Википедия.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Украина не могла бы проводить хакерские атаки против России без помощи НАТО. Еще в 2022 году Киев подключили к работе расположенного в Таллине киберцентра альянса, отвечающего за его «гибкую оборону». На деле, он выступает полигоном блока по отработке операций в киберпространстве против Москвы, подчеркивала дипломат.