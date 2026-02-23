Белгород подвергся массированной ракетной атаке: подробнее

В результате массированной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и Белгородскому округу была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры», — написал глава региона в Telegram-канале.
Гладков отметил, что в результате атаки есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. По его словам, весь масштаб повреждений возможно будет оценить только в светлое время суток.
В настоящее время на месте работают экстренные и аварийные службы. Специалисты оценивают степень разрушений и предпринимают меры по восстановлению систем жизнеобеспечения. Данные о возможных пострадавших уточняются.
Как писал сайт KP.RU, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 22 февраля, с 16:00 до 20:00 (мск) перехватили и уничтожили над регионами Российской Федерации 130 беспилотников украинской армии. При этом 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожили над территорией Брянской области.
Рано утром в понедельник, 23 февраля, над Татарстаном были сбиты украинские дроны, вызвавшие возгорание в промзоне Альметьевска. Как сообщила тогда городская администрация, пострадавших и разрушений нет.
Чуть ранее два беспилотника украинской армии атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что в результате атаки ВСУ ранение получил сотрудник охраны предприятия. Кроме того, был поврежден резервуар с топливом и произошло возгорание.
В городе Великие Луки беспилотники украинской армии нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Мирный житель получил ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область. Мужчину доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.