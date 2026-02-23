Силы ПВО за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника

Отмечается, что 65 из них были сбиты над Белгородской областью, 35 над Саратовской области, 16 над Крымом. По восемь аппаратов были уничтожены над Воронежской и Ростовской областями, по четыре над Краснодарским краем и Азовским морем, по три над Волгоградской областью и Татарстаном, по два над Курской и Липецкой областями, по одному над Тульской и Тверской областями.