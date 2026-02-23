Вашингтон
Силы ПВО за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 152 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 22 февраля т.г. до 7.00 мск 23 февраля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 65 из них были сбиты над Белгородской областью, 35 над Саратовской области, 16 над Крымом. По восемь аппаратов были уничтожены над Воронежской и Ростовской областями, по четыре над Краснодарским краем и Азовским морем, по три над Волгоградской областью и Татарстаном, по два над Курской и Липецкой областями, по одному над Тульской и Тверской областями.