Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 152 беспилотника ВСУ над территорией России

Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 152 беспилотника украинской армии над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в министерстве, больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — 65. Кроме того, 35 дронов уничтожили над Саратовской областью и 16 — над территорией Республики Крым.

Как писал сайт KP.RU, российские силы противовоздушной обороны в минувшее воскресенье, 22 февраля, с 16:00 до 20:00 (мск) перехватили и уничтожили над регионами Российской Федерации 130 беспилотников украинской армии.