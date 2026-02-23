Силы ПВО за ночь уничтожили 152 беспилотника ВСУ над территорией России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 152 беспилотника украинской армии над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства.
Как уточнили в министерстве, больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — 65. Кроме того, 35 дронов уничтожили над Саратовской областью и 16 — над территорией Республики Крым.
Как писал сайт KP.RU, российские силы противовоздушной обороны в минувшее воскресенье, 22 февраля, с 16:00 до 20:00 (мск) перехватили и уничтожили над регионами Российской Федерации 130 беспилотников украинской армии.