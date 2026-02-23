Вашингтон
Над Альметьевским районом РТ нейтрализованы БПЛА

Жертв и пострадавших нет. Ведётся активная работа по устранению последствий происшествия.

Источник: Аргументы и факты

В небе над Альметьевским районом дежурные силы ПВО нейтрализовали беспилотный летательный аппарат.

В результате падения его обломков на территории промышленной зоны произошло локальное возгорание, которое в настоящее время локализовано. На месте инцидента работают экстренные службы. Жертв и пострадавших нет. Ведётся активная работа по устранению последствий происшествия, сообщает в официальной группе ВК администрация города Альметьевск.

Ситуация находится под полным контролем, и непосредственной угрозы для жителей района нет. Горожан просят сохранять спокойствие и напоминают, что публикация фотографий и видеоматериалов, связанных с работой ПВО, строго запрещена.

При обнаружении фрагментов беспилотника к ним нельзя приближаться, ни в коем случае нельзя к ним прикасаться. Верные действия — сообщить о произошедшем по телефону экстренных служб — 112.

