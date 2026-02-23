Вашингтон
Минобороны: в Волгоградской области сбили три беспилотника ВСУ

Три беспилотника ВСУ уничтожили в Волгоградской области. Всего же за прошедшую ночь войска ПВО перехватили 152 летательных аппарата самолетного типа.

Массированной атаке сегодня ночью подверглись Белгородская и Саратовская области — на регион направили 65 и 35 БПЛА. Еще 16 беспилотников перехватили и уничтожили в Крыму. В Воронежской и Ростовской областях накануне праздничного дня сбили 8 летательных аппаратов.

В Волгоградской области и в республике Татарстан уничтожили по три летевших в регионы БПЛА. Режим беспилотной опасности этой ночью действовал также в Курской, Липецкой, Тульской и Тверской областях.

О возможном налете БПЛА волгоградцев предупредили накануне в 22:27. Сообщения о снятии всех ограничений жители города и области получили сегодня утром.

