Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже

В ночь на 23 февраля в Воронеже обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на объект энергетики, что привело к временным перебоям со светом в двух районах города. По уточненной информации губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших.
Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили над регионом 14 беспилотников и одну высокоскоростную цель. Последствия атаки на инфраструктуру уже устраняются коммунальными службами.
БПЛА были обнаружены и подавлены над восемью районами области и самой столицей Черноземья.
— Благодарю защитников воронежского неба за четкую и слаженную работу. Спасибо всем сотрудникам коммунальных служб за оперативное устранение последствий атаки, — добавил глава региона.
Он также объявил об отбое опасности атаки БПЛА по всей территории региона в своем телеграм-канале в 7:13 утра.