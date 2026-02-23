Вашингтон
Обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики в Воронеже

К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 23 февраля в Воронеже обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на объект энергетики, что привело к временным перебоям со светом в двух районах города. По уточненной информации губернатора Александра Гусева, обошлось без пострадавших.

Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили над регионом 14 беспилотников и одну высокоскоростную цель. Последствия атаки на инфраструктуру уже устраняются коммунальными службами.

БПЛА были обнаружены и подавлены над восемью районами области и самой столицей Черноземья.

— Благодарю защитников воронежского неба за четкую и слаженную работу. Спасибо всем сотрудникам коммунальных служб за оперативное устранение последствий атаки, — добавил глава региона.

Он также объявил об отбое опасности атаки БПЛА по всей территории региона в своем телеграм-канале в 7:13 утра.

