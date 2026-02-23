ВСУ готовят кибератаку через массовую рассылку фейкового материала про СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят массовую рассылку вредоносного программного обеспечения среди военнослужащих российской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации источника, планируется распространение файла под названием «Путь подразделения в ходе СВО», который маскируется под ссылку на сайт Википедия. Отмечается, что рассылка будет осуществляться под видом информационного материала.
«Планируется массовая рассылка среди российских военнослужащих вредоносного ПО… После перехода по ссылке злоумышленники могут получить доступ к содержимому мобильных устройств», — сообщил источник агентства.
В силовых структурах призвали военнослужащих российской армии проявлять осторожность и не переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее сайт KP.RU рассказывал о схеме украинских мошенников для обмана российских граждан. Отмечалось, что один денежный перевод в такой схеме грозит серьезными проблемами.