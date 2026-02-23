Вашингтон
Тяжелораненый боец СВО внезапно очнулся в морге: его считали погибшим после эвакуации из Запорожской области

Боец СВО Лис рассказал, как очнулся в морге после признания погибшим.

Источник: Комсомольская правда

Российский военнослужащий с позывным Лис пришел в себя в морге после того, как медики ошибочно сочли его мертвым в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого бойца.

Как рассказал Александр Рочев, инцидент произошел после эвакуации раненых из Запорожской области. Туда его подразделение перебросили с линии боевого соприкосновения.

Боец объяснил, что очнулся, уже лежа на каталке в незнакомом помещении. Позже выяснилось, что это был морг.

По словам военнослужащего, когда к нему вернулось сознание, рядом стояла женщина со шлангом и поливала его водой. Обстановка вокруг была необычной: везде находились металлические столы.

Ранее KP.RU уже писал о похожем случае. Тогда снайперская пуля попала в спину 24-летнему Дьулустаану Иванову из Якутии. Врачи полевого госпиталя не нашли у него пульса и признаков дыхания, после чего констатировали смерть.

Медики уже собирались отправить тело бойца в морг, но ситуация изменилась в последний момент. По дороге медсестра потеряла сознание от испуга, когда «погибший» внезапно открыл глаза.