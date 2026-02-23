В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики

Обломки сбитого беспилотника украинской армии повредили объект энергетики в Воронеже. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, минувшей ночью в небе над Воронежем и восемью районами области средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 14 украинских беспилотников и одну высокоскоростную цель.
«По уточнённой информации, никто не пострадал. Обломки уничтоженной высокоскоростной цели упали на один из объектов энергетики Воронежа», — написал глава региона в Telegram-канале.
Гусев уточнил, что в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей.
Губернатор также выразил благодарность защитникам «воронежского неба за четкую и слаженную работу».
Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 23 февраля, уничтожили 152 беспилотника украинской армии над регионами России и акваторией Азовского моря.