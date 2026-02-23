За ночь над Ростовской областью уничтожили восемь БПЛА

За прошедшую ночь с 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля над Ростовской областью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников. Об этом рассказали в социальных сетях Министерства обороны России.
— Всего за этот период сбили 152 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов России, — уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее Юрий Слюсарь сообщал, что в ходе отражения воздушной атаки БПЛА были уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах Ростовской области. По его словам, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Он добавил, что беспилотная опасность сохраняется, и призвал жителей быть осторожными.